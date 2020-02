Coronavirus, il successo di ricercatori poco retribuiti o perfino precari (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Soddisfazione e orgoglio della ricerca italiana per i risultati ottenuti dal team dello Spallanzani di Roma per l’isolamento del nuovo Coronavirus.successo conseguito con le competenze di ricercatori mal retribuiti o perfino precari. È la dimostrazione di saperi e capacità – costruite con un instancabile impegno quotidiano tra tante difficoltà – a fronte di pochissimi riconoscimenti fatte salve le situazioni di allerta o di emergenza in cui scopriamo che abbiamo valenti ricercatori. Basta ricordare le irrisorie retribuzioni e un precariato senza fine che mette a dura prova la stessa permanenza in Italia.Alcuni dati sono indicativi di per sé. Nell’UE, il 52% dei medici che vanno all’estero viene dall’Italia. Circa 1.500 medici specialisti, la cui formazione costa fino a 250mila euro, emigrano ... huffingtonpost

myrtamerlino : Un successo di prestigio quello sul #coronavirus, ottenuto da un team di donne. In un Paese normale non sarebbe una… - meb : Lo Spallanzani isola il #Coronavirus: un grande risultato per la ricerca italiana! E un bel successo per un team qu… - ferrazza : Cosa significa lo stato di emergenza globale dichiarato dall'Oms per il coronavirus. Spolier: dal 2009 è già succes… -