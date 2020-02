Coronavirus, caso sospetto di un bimbo di 2 anni in Sardegna: famiglia isolata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paura in Sardegna, dove un bambino di appena due anni ha presentato alcuni sintomi tipici del Coronavirus ed è stato posto sotto osservazione in attesa dei test. Da quanto si apprende, infatti, il bimbo si era recato in Cina con la sua famiglia, che si trova isolata da martedì 4 febbraio. Nella giornata di mercoledì 5 febbraio, invece, i medici danno il via ai test per verificare se si tratti di un caso di influenza o di Coronavirus. I risultati sono previsti in mattinata. Coronavirus, bambino sospetto in Sardegna Un bambino di due anni di Castelsardo, in Sardegna, avrebbe presentato alcuni sintomi tipici del Coronavirus: febbre, tosse e sintomi influenzali. Da quanto si apprende, inoltre, la sua famiglia si era recata a Pechino negli ultimi 15 giorni e perciò da martedì 4 febbraio è stata posta in isolamento. Sul piccolo, invece, sono in corso i test di verifica a domicilio: i ... notizie

serracchiani : Come nel caso dei vaccini, dovrebbero essere i medici e i ricercatori a indicare le misure più opportune e più effi… - bambinogesu : #coronavirus da dove arrivano? Sono una grande famiglia di virus comuni sia nell'uomo che in molte specie animali;… - UnioneSarda : #Sardegna - #Coronavirus, sospetto caso su un bimbo sardo di due anni: il piccolo di #Castelsardo è rientrato da Pe… -