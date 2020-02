Coronavirus, a Malpensa e Linate scatta il controllo della temperatura su tutti voli internazionali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate scattano i controlli della temperatura su tutti i viaggiatori in arrivo con voli internazionali. La misura è stata decisa per precauzione allo scopo di monitorare i possibili contagi da Coronavirus tra le persone in arrivo. Previsti da questo pomeriggio tre corridoi operativi nello scalo varesino. fanpage

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - morena_faenza : RT @SkyTG24: Coronavirus, controlli della temperatura all’aeroporto di Malpensa - carloscotta : RT @SkyTG24: Coronavirus, controlli della temperatura all’aeroporto di Malpensa -