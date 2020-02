Compra un biglietto della lotteria, vince 112 mila euro e inizia a vagare per le strade in uno stato confusionale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) vincere soldi ad una lotteria può dare alla testa. Questo è ciò che è accaduto realmente ad una donna che, dopo aver Comprato un biglietto alla lotteria e aver capito di avere vinto, è tornata a casa e ha consegnato il biglietto al figlio dicendogli che era vincente e di fare il necessario per riscuotere la somma. Poi ha detto al figlio che usciva a fare una passeggiata perché aveva bisogno di prendere un po’ d’aria e ha iniziato a vagare per le strade senza una meta, in uno stato confusionale e così l’hanno ritrovata . La donna, che ha voluto rimanere anonima e che vive nello stato della Columbia, ha raccontato così: «Ho grattato il biglietto e mi sono subito accorta di aver vinto .. Ero sotto choc, incredula, l’ho dato subito a mio figlio perché lo conservasse. Non riuscivo a prendere sonno e sono uscita a fare una passeggiata ed ho percorso diversi ... baritalianews

