Chiara Ferragni rifiutata in pizzeria? La replica dell’influencer (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sta facendo parecchio chiacchierare un nuovo episodio che vede come protagonisti due personaggi tra i più noti nel settore dello spettacolo. Parliamo Chiaramente di Chiara Ferragni e Fedez, che nelle scorse ore hanno postato un messaggio sui social che ha subito fatto il giro del web. Nel dettaglio, la fashion influencer cremonese avrebbe contattato il proprietario di una pizzeria nel Casertano chiedendogli un privée all’interno del locale. Chiara Ferragni tra fan e detrattori A raccontare la telefonata è stato lo stesso imprenditore, che ha diChiarato di aver risposto per le rime alla bella esperta di tendenze. L’uomo ha infatti detto a Chiara Ferragni che nella sua pizzeria tutti i clienti vengono trattati allo stesso modo, scatenando immediatamente una bagarre sui social. Alcuni hanno infatti tacciato il proprietario di aver reso pubblica una conversazione privata, ... notizie

