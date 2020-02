Cats: John Boyega si sostituisce ai protagonisti e il risultato è un video esilarante (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'attore John Boyega ha condiviso online un filmato esilarante in cui "interpreta" tutti i protagonisti del flop Cats. Cats è stato un vero e proprio flop e John Boyega ha ora provato a migliorare la situazione mostrando una potenziale versione del film in cui interpreta tutti i felini protagonisti, dando vita a un video irresistibile. L'esilarante video condiviso su Instagram mostra infatti l'interprete di Finn nella saga di Star Wars spiegare che sarebbe stato una scelta perfetta per il film diretto da Tom Hooper. John Boyega dimostra quindi la sua idea con un incredibile video in cui il suo volto appare sopra quello dei veri interpreti di Cats. Il post è stato inoltre accompagnato dall'ironica didascalia: "La scena ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cats: John Boyega si sostituisce ai protagonisti e il risultato è un video esilarante… - badtasteit : Cats: #JohnBoyega interpreta tutti i gatti del musical di Tom Hooper in un video - BallNcaa : Anche senza Jermaine Samuels (dovrebbe tornare presto), Villanova va: +20 al Garden contro St. John's e i Cats (7-1… -