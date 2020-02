Batman ricomincia da zero? Il nuovo videogioco potrebbe essere un reboot (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nell'attesa che venga effettivamente svelato dal team di sviluppo responsabile della produzione, su Batman si stanno accavallando nel corso delle settimane voci su voci. Un prassi praticamente normale in ambito videoludico, che costantemente si autoalimenta grazie alle voci di corridoio che vanno di fatto a sostituire le (latitanti) dichiarazioni da parte degli addetti ai lavori. E Batman, grazie alla sua serie Arkham, ha attirato su di sé tantissima attenzione negli anni addietro, complice una qualità generale dei giochi molto al di sopra della media per i canoni dei titoli supereroistici. Standard che, si spera, vengano mantenuti anche nel prossimo futuro, con le nuove indiscrezioni che vorrebbero però un cambio di rotta importante per il franchise dedicato all'Uomo Pipistrello. Batman cambia strada, pronte variazioni importanti? I rumor su Batman e sul suo nuovo gioco hanno ... optimaitalia

Batman ricomincia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Batman ricomincia