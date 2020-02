Basket, la Dinamo Sassari espugna Manresa ma chiude seconda nel gruppo A di Champions League 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Dinamo Sassari espugna Manresa con il punteggio di 61-64, ma ciò non basta ad agguantare il primato nel girone di Champions League 2019-2020: a causa della contemporanea vittoria del Turk Telekom a Strasburgo, i giganti chiudono comunque al secondo posto nel gruppo A. Eliminato, invece, il team catalano, sorpassato in classifica da Oostende e Lietkabelis. La Dinamo gioca un ottimo primo quarto, contraddistinto da intensità, qualità ed efficacia al tiro dalla lunga distanza (4/7). I sardi mettono subito in chiaro le proprie intenzioni, presentandosi con un parziale di 2-11, e continuano a ben figurare per tutta la prima frazione, chiusa dalla tripla a fil di sirena di Jerrells che sigla il +9 sassarese (17-26). Nel secondo periodo, però, le cose cambiano totalmente: la squadra di Gianmarco Pozzecco ha evidenti difficoltà in attacco, non segna per più di cinque minuti e consente ai ... oasport

