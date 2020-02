Avellino, Izzo incalza Circelli: entro domani mattina la documentazione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ stata una giornata a dir poco frenetica in casa Us Avellino 1912. All’indomani del secondo comunicato di Luigi Izzo è arrivato l’aut aut nei confronti di Nicola Circelli. All’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo sono stati richiesti i documenti della gestione dell’amministratore unico entro domattina. All’orIzzonte la scadenza del 7 febbraio dopo la proroga richiesta dalla Covisoc. Nessun diniego anzi un rilancio da parte di Circelli che si è impegnato a fornire i documenti richiesti, ma in caso contrario di accollarsi ogni tipo di responsabilità di gestione. Izzo vuole vederci chiaro prima di fissare l’appuntamento dal notaio per il passaggio delle quote liquidando i vari Circelli, Riccio e Cusano. Il tutto mentre nel pomeriggio c’è stato un confronto con un gruppo di tifosi che chiedevano lumi ... anteprima24

irpiniatimes1 : Us Avellino, Circelli incontra i tifosi e sente Izzo. Domani dal notaio la resa dei conti - gargalupo : RT @wam_the: Avellino, una farsa che non fa più ridere: siamo prossimi alla neurodeliri -