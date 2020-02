Auguri per la tua morte, il film: trama, cast e streaming (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Auguri per la tua morte, il film: trama, cast e streaming Auguri per la tua morte, intitolato in lingua originale Happy Beath Day, è un film del 2017, diretto da Christopher Landon. Il film è un thriller-horror, con un pizzico di commedia che vede come protagonista una studentessa. Distribuita in Italia da Universal Pictures, Auguri per la tua morte ha avuto anche un sequel nel 2019 intitolato Ancora Auguri per la tua morte. Di seguito, vediamo qual è la trama del film, chi figura nel cast e dove vederlo in tv e in streaming. Auguri per la tua morte, la trama del film Teresa, gli amici la chiamano Tree, è la tipica ragazzina convinta di poter avere tutto ciò che vuole soltanto perché è bella. Orfana di madre, Tree ha un pessimo rapporto con il padre per cui preferisce cavarsela da sola. Il giorno del suo compleanno, Tree viene svegliata da Carter: si trovano nel suo dormitorio perché la ... tpi

