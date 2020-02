Astronomia: ALMA coglie lo spettacolare risultato di una lotta stellare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alcuni astronomi, usando ALMA (l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), di cui ESO è partner, hanno individuato una particolare nube di gas prodotta dallo scontro tra due stelle. Una delle stelle è divenuta così grande da inghiottire l’altra che, a sua volta, si è avvicinata spiraleggiando verso la compagna, facendole perdere i suoi strati esterni. Come le persone, anche le stelle cambiano con l’età e alla fine muoiono. Per il Sole e le stelle delle stesso tipo, questo cambiamento farà loro attraversare una fase in cui, dopo aver bruciato tutto l’idrogeno nel nucleo, si gonfieranno in una grande e luminosa stella gigante rossa. Alla fine, la stella morente perderà i suoi strati esterni, lasciando dietro di sé il nucleo: una stella calda e densa chiamata nana bianca. Il grafico mostra l’ubicazione di HD101584, una nube di gas che circonda una ... meteoweb.eu

