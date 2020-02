Achille Lauro moderno San Francesco in Gucci a Sanremo 2020: il suo look è il più discusso (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quando nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 Achille Lauro è arrivato sul palco, indossando un abito nero con inserti dorati, molto molto impegnativo, già aveva attirato l’attenzione. Ricordava qualcosa di religioso una sorta di abito indossato dalla Madonna Addolorata nella Quaresima. Il tocco di genio però è arrivato solo successivamente, quando Achille Lauro ha fatto fuori l’abito Gucci per restare poi con una tutina dorata che ha lasciato tutti senza parole. E il pubblico, che si divide sulla scelta di Lauro è concorde su una cosa: ieri è stato sicuramente il più coraggioso. Generalmente ci si divide parlando dei look delle signore al Festival ma se co-conduttrici e cantanti sono state davvero sobrie ed eleganti, dandoci pochi spunti, Achille Lauro ha fatto bingo. Dopo la sua esibizione tra l’altro ha anche spiegato il motivo di questo look, una scelta ... ultimenotizieflash

trash_italiano : ACHILLE LAURO INSEGNAMI LA VITA #SANREMO2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO SUL TRONO. #Sanremo2020 - trash_italiano : SCALETTA PRIMA SERATA #SANREMO2020 Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anas… -