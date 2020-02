Varese, sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel supermercato (Di martedì 4 febbraio 2020) Varese, sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel supermercato: incredibile quanto accaduto nel comune di Cadegliano Viconago. Incredibile quanto accaduto nel comune di Cadegliano Viconago, comune di circa 2 mila abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Il conducente di una Opel – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Milanotoday.it’ – avrebbe sbagliato … L'articolo Varese, sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel supermercato proviene da www.inews24.it. inews24

Varese sbaglia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Varese sbaglia