"Una centrale del latte…": Wanda Nara esce di seno, la scollatura vertiginosa non contiene le sue abbondanti grazie [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Wanda Nara nelle bufera per la foto con la mascherina Nelle ultime ore Wanda Nara è finita al centro dell'attenzione per vari fattori. Dopo il botta e risposta con Barbara Alberti al Grande Fratello Vip 4, la moglie di Mauro Icardi ha sollevato delle polemiche per essersi fatta vedere con una mascherina al volto per timore del Coronavirus. Ma di recente la modella argentina si è superata per qualcos'altro, ovvero una foto dove mette in mostra il suo essere femminile. Peccato che per molti utenti non è così, anzi l'hanno riempita di insulti scrivendole di essere solo volgare. Nello specifico, l'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha postato uno scatto su IG indossando un abito con una scollatura vertiginosa. L'outfit dell'argentina fa impazzire il popolo del web Dopo aver trascorso il fine settimana a Parigi, città dove vive e ...

