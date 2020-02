UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 5 febbraio 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) anticipazioni puntata 5433 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 5 febbraio 2020: Angela (Claudia Ruffo) e Franco (Peppe Zarbo) sono contenti di vedere Bianca (Sofia Piccirillo) di nuovo contenta a scuola. Intanto la maestra Maria Grazia (Tiziana Bagatella) mostra un lato inaspettato della sua personalità. La presenza a Napoli di Leonardo Arena (Erik Tonelli), che non intende rinunciare a Serena (Miriam Candurro), inizia a rendere sempre più complicati i già problematici rapporti tra la ragazza e Filippo (Michelangelo Tommaso). Giulia (Marina Tagliaferri) sembra ormai caduta del tutto nella trappola di Marcello (Fabio Cocifoglia), ma Ornella (Marina Giulia Cavalli) comincia a capire il passo falso che sta per commettere la Poggi. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di ... tvsoap

