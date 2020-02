Turchia e Ucraina sempre più vicine: obiettivo Russia (Di martedì 4 febbraio 2020) L’ascesa di Volodymyr Zelensky alla presidenza dell’Ucraina sembra aver sancito l’inizio definitivo dell’incamminamento del paese nell’orbita occidentale, che il predecessore Petro Poroshenko era stato incapace di portare avanti. Kyev sta consolidando i legami bilaterali con i paesi-chiave della comunità euroatlantica, dagli Stati Uniti alla Polonia, ma è con la Turchia che si è instaurato un rapporto particolarmente privilegiato e intenso, che ha il potenziale per riscrivere lo status quo nell’area del Mar Nero. Erdogan a Kyev Il 3 febbraio il presidente turco è volato in Ucraina per discutere di numerosi temi, fra i quali questione tatara, commercio, investimenti, sicurezza e cooperazione nella difesa. Insieme all’omologo ucraino, Erdogan ha presieduto l’ottava seduta del Consiglio Strategico di Alto Livello Turco-Ucraino, nato nel 2011 ... it.insideover

