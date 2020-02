Torino, Longo è il nuovo allenatore: il comunicato UFFICIALE (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Torino ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina granata di Moreno Longo: il comunicato UFFICIALE del club Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Moreno Longo sulla panchina granata: «Il Torino Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Moreno Longo». «Il Presidente Urbano Cairo accoglie Moreno con il più cordiale bentornato e rivolge a lui e ai suoi collaboratori un caloroso “in bocca al lupo”», si legge nella nota UFFICIALE del club. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TorinoFC_1906 : Moreno Longo allenatore del Torino ?? - DiMarzio : #Frosinone, via libera per la risoluzione di #Longo L'allenatore è pronto a firmare per il #Torino - GoalItalia : Cairo punta su Longo: uno che conosce bene l'ambiente Toro ?? [@romeoagresti] -