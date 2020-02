Spinning Out cancellata, Netflix boccia la serie sul pattinaggio artistico dopo una sola stagione (Di martedì 4 febbraio 2020) Spinning Out cancellata. La serie con protagonista Kaya Scodelario non supera la prima stagione e chiude i battenti, lasciando i fan a chiedersi cosa sarebbe successo in un eventuale secondo ciclo di episodi. Pubblicata su Netflix a Capodanno, la serie dramma è incentrata sul mondo del pattinaggio artistico. La decisione di cancellarla è giunta dopo un'attenta analisi del numero di visualizzazioni che avevano messo Spinning Out in bilico tra il rinnovo e la non riconferma. Creata dall'ex campionessa Samantha Stratton, lo show vede la Scodelario nei panni di Kat Baker, una pattinatrice d'alto livello che è sul punto di rinunciare ai suoi sogni dopo una disastrosa caduta sul ghiaccio. Alla ragazza viene offerta l'incredibile opportunità di continuare la sua carriera artistica, affiancando il talentuoso Justin Davis (interpretato da Evan Roderick). Il successo ha però il suo prezzo. Kat ... optimaitalia

ciaradh_ : RT @TataChips86: Temi affrontati in Spinning Out: - bipolarità - Trasformazione dello stress poster-traumatico - razzismo - abusi sui mi… - kudrytova : Per me Spinning Out ha perso qualsiasi credibilità quando ho scoperto che la tipa si è fatta male cadendo da un 3 T… - _diana87 : RT @OptiMagazine: #spinningoutnetflix #SpinningOut cancellata, Netflix boccia la serie sul pattinaggio artistico dopo una sola stagione htt… -