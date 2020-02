Sanremo 2020: tutta la prima puntata live (Di martedì 4 febbraio 2020) Il sipario su Sanremo 2020 si è ufficialmente alzato, con un padre Fiorello che tra il pubblico attraversa la platea dell’Ariston, con Malgioglio in prima fila. L’ironica Omelia di Padre Fiorello “Questo è il Festival delle polemiche” comincia lo showman che invita il pubblico a scambiarsi un segno di pace. “Stiamo vivendo uno dei periodi più brutti“. Fiorello munito di colletto bianco, che si è presentato sul palco del teatro con l’abito originale di Don Matteo “Uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia” scende subito in campo per difendere l’amico Amadeus, che nelle ultime settimane è riuscito a scatenare diversi dibattiti, mettendosi contro qualsiasi fazione. E dopo l’ironica omelia di padre Fiorello entra lui, il conduttore di Sanremo 2020. Per Amdeus il sogno di una vita Trionfale Amadeus scende le temutissime scale del palcoscenico di Sanremo, e parte ... thesocialpost

