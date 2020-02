Sanremo 2020, Diletta Leotta: “Non rispondo alle critiche. Invito Paola Ferrari e prendere un caffé” (Di martedì 4 febbraio 2020) Amadeus punta dritto alla prima serata del Festival di Sanremo, presentandosi in sala stampa affiancato da Diletta Leotta e Rula Jebreal. “Avevo una idea chiara dai primi di ottobre, quasi da subito le due signore Rula e Diletta lo possono testimoniare: – ha detto Amadeus – era il mio desiderio di un Festival che avesse una presenza femminile altissima in tutti i suoi settori. Sono fiero ed onorato di avere tante donne nel mio Festival e onorato di iniziare con Diletta Leotta e Rula Jebreal”. Poi è tornato di nuovo al criterio di scelta dei brano in gara: “Ho scelto di pancia e di sentimento, immaginando, facendo leva anche sulla mia esperienza alla radio”. Confermato che Rula Jebreal si occuperà della sensibilizzazione del tema del femminicidio: “È una emergenza internazionale, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. È un tema apartitico e culturale”. Diletta ... ilfattoquotidiano

