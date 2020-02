Sanremo 2020, Diletta Leotta e il monologo sulla bellezza e il tempo: "Ogni giorno che passa è un regalo che viviamo" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Diletta Leotta nella prima serata di Sanremo ha voluto recitare un monologo dedicato all'età che passa, al tempo che gioca 'i brutti scherzi' ma che non ci deve abbattere, piuttosto far pensare a tutto il bello che c'è nell'età che avanza: Sapete una cosa la bellezza capita, non è un merito. Certo quando capita è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui. Per esempio lei (indica una persona nel pubblico, ndr) sta pensando 'beh bona questa Leotta' lo so, sono conosciuta ma sarei ipocrita se vi dicessi che il mio aspetto è un fattore secondario. Sapete cosa mi viene in mente? Che mia nonna elena me lo diceva sempre: La bellezza è un peso che con il tempo ti può far inciampare se non la sai portare. Mia nonna era bellissima da giovane ma è ancora pazzesca anche a 85 anni. Ciao Nonna, scusami. Io lo so nonna che non è esattamente la cameretta dove parlavamo quando ero piccola, ... blogo

