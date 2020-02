Sanremo 2020, Diletta Leotta e il finto fidanzato fermato in hotel (Di martedì 4 febbraio 2020) Mentre è partito il count down per l’inizio del Festival di Sanremo 2020 all’hotel in cui alloggia Diletta Leotta un uomo – che avrebbe dichiarato di essere il fidanzato della conduttrice – sarebbe stato fermato dalla sicurezza. Diletta Leotta: il finto fidanzato Un uomo in evidente stato confusionale sarebbe stato fermato a Sanremo dopo che, recatosi alla reception di un famoso hotel in cui alloggiava Diletta Leotta – avrebbe preteso di incontrare la conduttrice perché fidanzato con lei. L’uomo sarebbe stato fermato dalla security dell’albergo e, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe anche affermato di essere stato chiamato a condurre la seconda serata dello show. La conduttrice non avrebbe neanche incontrato l’uomo che, fortunatamente, sarebbe stato allontanato dalle forze dell’ordine. Di recente la showgirl è uscita allo ... notizie

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -