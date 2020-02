Salute e dieta: “Oggi le auto-prescrizioni fatte dai pazienti diventano sempre più frequenti” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Il gastroenterologo ha le competenze adeguate per fronteggiare i problemi nutrizionali che sottintendono alle malattie gastroenterologiche. Perché è necessario avere competenze specifiche per le principali malattie gastroenterologiche per affrontare i problemi nutrizionali“. Così Domenico Alvaro, presidente della ‘SIGE – Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva’, parlando all’Adnkronos Salute, aggiungendo un riferimento “alle malattie croniche di fegato avanzate in cui, grazie all’apporto scientifico dei gastroenterologi italiani, siamo arrivati a linee guida in cui si sottolinea come dare diete restrittive a questi pazienti è assolutamente deleterio“. Per quanto riguarda l’eliminazione del glutine o del lattosio dalla propria dieta, avverte l’esperto, “oggi le auto-prescrizioni fatte dai ... meteoweb.eu

Avvenire_Nei : #4febbraio XX Giornata mondiale del #cancro In Italia mille nuove diagnosi al giorno. Ma ricerca e dieta salvano - mr_pac : @S74nY7 @HypnoAle Secondo me, hai beccato uno di quei geni che mentre sbraitano contro la c. nel contempo se ne ven… - Isa0401 : L'aumento di cibi preconfezionati, l'eccessiva dipendenza dei mezzi di trasporto, stili di vita sedentari, giornate… -