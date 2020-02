Quagliarella il campione che sarebbe potuto essere (Di martedì 4 febbraio 2020) Fabio Quagliarella quando segna al Napoli non esulta, per non sbagliare. Porta rispetto alla sua carriera, e alle otto squadre che la compongono come un Lego. Il suo passato resta evidente in ogni suo gesto, e così quando s’è coordinato per colpire al volo, ieri sera, il sussulto della gente è durato un secondo: il tempo di ricordarsi che è lui, Quaglia, quello dei gol bellissimi. Niente di strano. Quagliarella ha segnato un ricordo, più che un gol. Ha marcato un territorio della memoria. Lui è quello che vedete, ancora, a 37 anni, ed è quello che sarebbe potuto essere se i “se” si fossero allineati per bene. Con gli eventi in un altro ordine a condizionarne la carriera, staremmo forse parlando d’altro, ma questo vale sempre per tutti, e non solo nel calcio. E’ l’ambiguità della vita che ad un tratto è spuntata dal nulla, come al solito, anche ieri a ... ilnapolista

