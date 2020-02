Prende a pugni per strada senza motivo un passante e gli spacca il naso | denunciato

Prende a pugni uno straniero senza motivo e gli spacca il naso : denunciato 15enne : Un ragazzino di 15 anni ha sferrato un pugno e rotto il setto nasale di un 34enne bengalese in piazza a Grumo Nevano, nel Napoletano. Il giovane ha confessato ma non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto. L'uomo è finito in ospedale per la frattura del setto nasale: se la caverà con venti giorni di prognosi.Continua a leggere

Blake Lively : "Mi sono rotta la mano Prendendo a pugni Jude Law" : Blake Lively si era infortunata sul set di The Rythm Section e ora ha svelato che l'incidente è avvenuto durante una scena con Jude Law. Blake Lively ha rivelato il modo in cui si è fratturata la mano sul set del film The Rythm Section: prendendo a pugni Jude Law. L'attrice ha infatti condiviso i dettagli dell'esperienza vissuta durante le riprese del lungometraggio action prodotto da Barbara Broccoli mentre era ospite del The Tonight Show ...

Conte disperato - Lautaro Prende a pugni di tutto ed un bimbo piange : brutto finale di Inter-Cagliari : Davvero difficile da spiegare quanto avvenuto nei minuti finali di Inter-Cagliari, coi nerazzurri bloccati in casa con il terzo pareggio consecutivo e la prospettiva di dire definitivamente addio alla corsa scudetto, grazie anche all’espulsione rimediata da Lautaro Martinez. In particolare, in questi minuti sta girando una sequenza che ci mostra quanto avvenuto dopo il cartellino rosso per l’attaccante argentino, alla luce di istanti ...

"Hai la giacca aperta". Prende a calci e pugni la fidanzata in strada a Torino : arrestato : Ha preso la fidanzata a calci e pugni, in strada, perché “aveva la giacca aperta”. Con questa accusa un sudamericano è stato arrestato a Torino dalla polizia.A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. L’uomo era con amici in un bar, nel quartiere San Salvario, e la compagna, una trentenne extracomunitaria, lo aveva raggiunto per chiedergli una cortesia: ha cominciato a ...

Palermo - Prende a pugni l’allenatore perché non fa giocare il figlio : divieto di accesso agli stadi per un anno : Ha preso a pugni l’allenatore che ha tenuto il figlio in panchina per tutta la partita di calcio. Il Questore di Palermo ha emesso un “divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” nei confronti di un cinquantenne che, al termine di una partita valevole per il campionato regionale Under 15, a Bagheria, aveva aggredito l’allenatore della squadra casalinga tra le cui fila milita il figlio. Il ...

Viene espulso e Prende a pugni l’assistente dell’arbitro : incredibile episodio nel mondo del calcio [VIDEO] : incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio. Antoine Camilleri, giocatore del Sannat FC, squadra di Malta ha aggredito l’assistente dell’arbitro dopo l’espulsione, un episodio gravissimo che porterà nei confronti del calciatore sicuramente provvedimenti durissimi. Stando a quanto riporta TVM, il calciatore è stato espulso dal direttore di gara Massimo Axisa, poi ha aggredito l’assistente ...

Napoli - ancora violenza all'Ospedale del Mare : il familiare di un paziente Prende a pugni l'operatore : ancora un'aggressione in corsia, la decima dall'inizio dell'anno, segnalata dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrite. È accaduto all'Ospedale del Mare, questo il racconto...

Prende a pugni il vigile che gli contesta l’infrazione : arrestato 42enne : Tempo di lettura: 1 minutoUn pugno al volto al vigile che gli contestava un’infrazione. Una violenza assurda e gratuita accaduta questa mattina ad Avellino, nella centrale piazza d’Armi. Il fatto: gli agenti del colonnello Arvonio, mentre erano impegnati nei controlli di sicurezza per le feste natalizie, si sono imbattuti in un uomo di 42 anni che a seguito di una contestazione di un’infrazione al codice della strada, ha ...

In sala operatoria chirurgo termina l’intervento e poi Prende a pugni in faccia l’infermiera : Un episodio terribile quello accaduto in una sala operatoria in Cina dove le telecamere hanno ripreso una scena di una violenza inaudita. Un dottore, chirurgo è impegnato in un intervento ma poi, quando ha terminato di chiudere il paziente si volta versa un’infermiera e inizia a prenderla a pugni in faccia. All’inizio tutto è limitato a parole anche se troppo pesanti ma poi, dalle parole il chirurgo passa ai fatti e la picchia con una ...

Prende a pugni in faccia due bimbi di 5 e 11 anni : condannato a 9 anni : Un uomo di 51 anni ha aggredito a pugni in faccia due bimbi di 5 e 11 anni nel retro del negozio Target di Lodi, in California. L’aggressore è stato condannato a 9 anni ci carcere. Nel filmato inquietante ripreso dalle telecamere di sicurezza, infatti, i due ragazzini, le cui identità non sono state rivelate per privacy, stavano giocando a un videogioco nella sezione elettronica. Improvvisamente, però, Jeff Hardcastle (l’aggressore) ...

Agente in servizio Prende a pugni 15enne in strada e gli sbatte la testa a terra - licenziato : L’Agente statunitense licenziato è protagonista di un drammatico video in cui è ripreso mentre aggredisce un 15enne e sbatte violentemente la sua testa a terra durante un intervento. Con i colleghi è accusato anche di aver falsificato i documenti sull'arresto per evitare qualsiasi azione disciplinare.Continua a leggere

Tassista Prende a pugni un cliente - Raggi : “Ritirare la licenza” (VIDEO) : Aggressione di un Tassista a un cliente. Il passeggero aveva chiesto di usare il tassametro. La condanna della Raggi: “Ritirare la licenza”. FIUMICINO (ROMA) – La richiesta dell’uso del tassametro è stata alla base dell’aggressione da parte di un Tassista ad un cliente. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il passeggero ha chiesto l’utilizzo del tassametro per un regolare servizio. Una richiesta ...

Roma - chiede di accendere il tassametro : il tassista lo Prende a pugni e gli rompe il naso : È accaduto all'aeroporto di Fiumicino. La sindaca Raggi: "Aggressione inaccettabile, via la licenza"

Fiumicino - chiede di usare il tassametro. E il tassista lo Prende a pugni – Il video : Un passeggero italiano, appena sbarcato a Roma da Madrid, ‘colpevole’ di avere semplicemente richiesto a un tassista regolare in servizio all’aeroporto di Fiumicino l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo alla Capitale – le corse hanno infatti prezzi forfettari, 48 euro dall’aeroporto Leonardo Da Vinci fino alle Mura Aureliane – è stato aggredito dallo stesso tassista e colpito con un ...