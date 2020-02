Pago e Serena al GF VIP: clamoroso fuori onda di lui, che credeva di non essere ripreso (Di martedì 4 febbraio 2020) La storia che sta animando di più questa edizione del GF VIP è, certamente, quella tra Pago e Serena. I due ragazzi si sono finalmente ritrovati e adesso stanno vivendo la loro love story all’interno della casa più spiata d’Italia. La loro unione, però, sta facendo storcere il naso a un po’ di persone, sia concorrenti che non. I telespettatori, infatti, saranno a conoscenza dell’espressione alquanto colorita con cui Fabio Testi ha definito il loro desiderio di dormire in capanna. Nel corso della diretta di ieri sera, la coppia è stata messa al corrente delle critiche e, se in diretta i due si sono mostrati molto tranquilli, completamente diverso si è rivelato un fuori onda. Il fuori onda di Pago e Serena I concorrenti del reality show sono ripresi costantemente dalle telecamere. Ad ogni modo, a volte capita di dimenticare questo particolare, oppure, di credere di ... kontrokultura

Alessiu91 : Cmq non me ne frega nienye se pago vuole stare con serena o no fatto loro a una certa...ma a me pago mi sta simpati… - m_clace : RT @iosonosanny: Comunque al prossimo che dice che Fabio Testi è invisibile faccio il panico: - Sputtana Signorini dicendo che la Alberti… - m_clace : RT @iosonosanny: Fabio: Serena e Pago hanno fatto la capanna che cosa ridicola, per farsi una trombata andassero a casa loro a trombare Io… -