Nina Moric | nuove accuse durissime a Favoloso su Instagram

Nina Moric si scaglia ancora contro Favoloso : “Vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo” : Nina Moric continua ad attaccare l’ex fidanzato Luigi Favolso, ecco cosa ha detto su Instagram Continua la guerra tra Nina Moric e Luigi Favoloso, i due continuano ad attaccarsi sui social e nelle varie trasmissioni televisive. Da settimane la modella croata accusa Favoloso di averla picchiata, lui però continua a smentire. L’ex gieffino è stato ospite a Live-Non è la d’Urso, nella puntata andata in onda domenica 2 febbraio su ...

Live - Luigi Mario Favoloso contro Nina Moric e la madre : “I lividi di Nina? Una liposuzione” : Dopo essere “scomparso” nei giorni di capodanno, Luigi Mario Favoloso è ospite di Barbara D’Urso per confrontarsi con la madre e chiarire le sue verità. Racconta di essersi allontanato volontariamente, e di aver adottato una serie di precauzioni per far perdere le sue tracce. Sostiene di essere seguito, anche in questi giorni a Milano, da una macchina bianca con targa tedesca, che lo riprende e traccia i suoi spostamenti. Dice ...

Luigi Favoloso - Nina Moric confessa : “Vivevo nel terrore” – VIDEO : Il caso Luigi Favoloso, la sua ex fidanzata, la showgirl Nina Moric confessa: “Vivevo nel terrore, fatevi un esame di coscienza e non giudicate”. “Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo”, così su Instagram la showgirl Nina Moric parla del suo ormai ex fidanzato Luigi Favoloso. […] L'articolo Luigi Favoloso, Nina Moric confessa: “Vivevo nel terrore” – ...

Nina Moric attacca Favoloso : “Non volevo che mi cercasse più - vivevo nel terrore” – VIDEO : Nina Moric torna ad attaccare pesantemente Luigi Favoloso, ecco cosa ha scritto su Instagram Dopo l’ospitata di ieri di Luigi Favoloso a Live-Non è la d’Urso, Nina Moric è tornato ad attaccare l’ex fidanzato su Instagram. La Moric si è lasciata andare ad un lungo sfogo, a detta sua nessun uomo ha il diritto di […] L'articolo Nina Moric attacca Favoloso: “Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore” ...

Nina Moric rompe il silenzio dopo Live : “Non avete diritto!” – VIDEO : Nina Moric, dopo l’ultima ospitata di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso, ha deciso di rompere il silenzio sui social Nina Moric è stata accusata da Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso di aver presentato delle prove false, in quanto la foto la ritrarrebbero dopo un intervento di liposuzione e non […] L'articolo Nina Moric rompe il silenzio dopo Live: “Non avete diritto!” – VIDEO è stato pubblicato prima sul ...

Giacomo Urtis “sbugiarda” Nina Moric/ “Lividi? Sembra liposuzione” E Luigi Favoloso.. : Giacomo Urtis “sbugiarda” Nina Moric sul caso delle presunte violenze subite da Luigi Favoloso: “Lividi? Sembra liposuzione”, scrive su Instagram il chirurgo dei vip

Luigi Favoloso si confronta con la madre e denuncia Nina Moric : L’ultima puntata di Live: Non è la D’urso si è aperta con l’attesissimo confronto tra Luigi Favoloso e la madre Loredana. I due non si sono più parlati da quando l’uomo è rientrato in Italia dopo aver fatto perdere le sue tracce per 29 giorni tra dicembre e gennaio. Cosa si sono detti? Luigi Favoloso, confronto infuocato tra madre e figlio Luigi Favoloso è convinto che la madre Loredana abbia sfruttato questo momento ...

Luigi Favoloso dalla D’Urso contro la mamma e Nina Moric : Luigi Mario Favoloso torna a “Live non è la D’Urso” per confrontarsi con la mamma Loredana Fiorentino, con cui non parla più. Sono tante le accuse lanciate da Favoloso, che non risparmia nemmeno Nina Moric. «mamma mi pieghi perchè hai fatto finta di ricevere quella mail in diretta quando io te l’ho mandata due giorni prima?», passa subito all’attacco Luigi Mario Favoloso che a Live non è la D’Urso accusa la madre di aver ...

Nina Moric - nuove accuse per Favoloso : “Vivevo nel terrore!” : Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra la Moric e Favoloso. Sui social, Nina ha confessato di aver timore di perdere Carlos Non sembra placarsi il caso mediatico inerente alla fuga di Luigi Mario Favoloso. Dopo quasi un mese in cui l’ex gieffino sembrava scomparso nel nulla, ha fatto ritorno in patria ed è partita una […] L'articolo Nina Moric, nuove accuse per Favoloso: “Vivevo nel terrore!” proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric ha mentito sulle foto dei lividi? “Sono di una liposuzione” - la D’Urso furiosa : Tra i momenti più attesi della puntata di ieri di Live Non è la D’Urso c’è stato, certamente, il confronto tra Luigi Mario Favoloso, sua madre e le cinque agguerritissime sfere. In tale occasione, il protagonista di tutta questa vicenda ha mosso delle gravissime accuse contro la sua ex compagna. Nina Moric, infatti, avrebbe mentito sulle foto dei lividi in quanto relative ad un intervento di chirurgia estetica. I presenti in studio ...

Nina Moric chiude con Luigi Favoloso dai social lo sfogo : dopo anni di paura - violenze e silenzio adesso la rinascita : Ha voluto far sentire la sua voce sui social ieri Nina Moric, mentre andava in onda la puntata di Live-Non è la d’Urso durante la quale si parlava di quello che sarebbe successo tra lei e Luigi Favoloso. Dai social ha mostrato le immagini del suo fisico, che a suo dire e a detta del personal trainer non avrebbe nessun bisogno di liposuzione, e ha anche scherzato con i suoi amici guardando la puntata: “Mi verrete a trovare in carcere, ...

Live- Non è la D'Urso - Luigi Favoloso contro Barbara D'Urso : "I lividi di Nina Moric sono segni di interventi chirurgici" : Luigi Favoloso si scaglia contro Nina Moric e la D'Urso: "Nessuno ha fatto fare la perizia ad un dottore".

Live - Luigi Mario Favoloso contro Nina Moric e la madre : “I lividi di Nina? Una liposuzione” : Dopo essere “scomparso” nei giorni di capodanno, Luigi Mario Favoloso è ospite di Barbara D’Urso per confrontarsi con la madre e chiarire le sue verità. Racconta di essersi allontanato volontariamente, e di aver adottato una serie di precauzioni per far perdere le sue tracce. Sostiene di essere seguito, anche in questi giorni a Milano, da una macchina bianca con targa tedesca, che lo riprende e traccia i suoi spostamenti. Dice ...

Favoloso – Nina Moric : dalla D’Urso il dramma e le novità : Luigi Mario Favoloso fa parlare ancora di sé e torna in tv da Barbara D’Urso: tra accuse e “messinscena”, le novità sulla drammatica storia con Nina Moric Luigi Mario Favoloso – lividi (fonte: Facebook, @livenoneladurso La storia drammatica e complicata che vede coinvolti Luigi Mario Favoloso e Nina Moric continua a far discutere e resta illuminata dalle luci mediatiche, con risvolti e novità, dopo la presenza ...