Napoli, Zbigniew Boniek rivela: “Avevo pensato a Gennaro Gattuso per la Polonia” (Di martedì 4 febbraio 2020) Zbigniew Boniek, ex calciatore e oggi presidente della Federazione polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Qualsiasi giocatore che riesce a trovare continuità poi gioca con una certa sicurezza e si esprime al meglio. Si sa che Milik è un giocatore qualitativo ed un attaccante vero, sono contento. Gattuso? Mi piace, non è che bisogna cercare dietro delle ragioni. Lo conosco come giocatore, tifavo per lui quando era già giovane. Ci siamo visti 2-3 volte nella vita, buongiorno ed arrivederci. È uno che sa ha da dire una cosa la dice, se c’è da mandare qualcuno a quel paese non è che ci pensa 150 mila volte. Ho sempre visto che giocava ogni partita in maniera sanguigna. Io ho scelto due allenatori e li ho scelti sempre polacchi, la cosa giusta è che la nazionale deve essere allenata da uno che parla la stessa lingua dei ... calciomercato.napoli

