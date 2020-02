Musicisti di Castelvenere protagonisti di una masterclass con concerto finale (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Dopo il grande successo che il Complesso bandistico ‘Città di Castelvenere’ (banda, coro e majorette) ha registrato nella suggestiva cornice del Castello aragonese di Bacoli, in occasione della chiusura degli eventi per il Centenario del riconoscimento dell’autonomia comunale e dell’VIII edizione della Festa del mandarino dei Campi Flegrei, domenica 2 febbraio la banda e il Centro educazione musicale permanente (Cemp) hanno vissuto una intensa giornata musicale. Infatti, presso il Centro Xewkija si è svolto il primo masterclass 2020 – concerto dei corsisti ‘Cemp Ensemble’. L’incontro, al quale hanno partecipato circa settanta Musicisti, è stato organizzato dall’instancabile maestro Giovanni Battista Iannucci, dal presidente Enrico Liberti, e da Mimmo Sagnella, delegato dell’Amministrazione comunale per il Cemp. L’evento è ... anteprima24

Musicisti Castelvenere Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Musicisti Castelvenere