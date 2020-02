Meteo verso BRUSCA il vero INVERNO. La durata (Di martedì 4 febbraio 2020) L'anticiclone nord africano ha cominciato a muovere il suo baricentro verso nord. Le correnti d'aria iniziano ad orientarsi dai quadranti settentrionali e i primi sbuffi caldi di Fohn alpino hanno portato un contesto Meteo a tratti tipicamente primaverile con temperature ben superiori alla media del periodo. Lunedì è stata dunque una giornata molto calda per la stagione anche per molte aree del Sud dove proprio l'ingerenza dell'alito caldo nord-africano ha fatto salire i termometri su valori estremamente alti. Ma le cose ora stanno per cambiare. Aria via via sempre più fredda si sta per affacciare all'Italia e nel corso del pomeriggio-sera di oggi venti di Tramontana porteranno i primi disturbi sull'estremo Nord-est e lungo la fascia adriatica centro meridionale. In serata piogge e temporali colpiranno soprattutto il sud della Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia ... meteogiornale

