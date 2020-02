Lory Del Santo hot Video S*sso in piscina con George Harrison | poi nella

Le accuse choc di Lory Del Santo e Victoria Pennington a Pasquale Laricchia : “Ecco com’è davvero…” : Victoria Pennington, l’allora fidanzata con cui Pasquale ha partecipato al ‘Grande Fratello 3’, ha accusato l’uomo di essere stato violento con lei durante la loro relazione: le telecamere di un programma domenicale hanno raggiunto l’ex gieffina in America dove, adesso, ha una nuova vita. Ecco le sue dichiarazioni: “La mia vita ora è bellissima. Faccio la mamma e l’agente immobiliare. Ho conosciuto la ...

Lory Del Santo "Antonio Zequila all'Isola grazie a me"/ "La nostra storia? Mitomane!" : Lory Del Santo "Antonio Zequila all'Isola grazie a me", la showgirl smentisce (in parte) il flirt con lui: "La nostra storia? Mitomane!"

A Live non è la d’Urso Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della sua ex ma anche Lory Del Santo attacca : Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 2 febbraio 2020, si è aperto nuovamente il capitolo Pasquale Laricchia vs Victoria, la sua ex. I due stavano insieme ai tempi del Grande Fratello 3, ricorderete tra l’altro che entrarono insieme in casa e la Pennington arrivò persino in finale a un passo dalla vittoria. Qualche settimana fa dalla rivista DiPiù aveva lanciato pesanti accuse contro il suo ex, parlando di lui come di un ...

‘Live – Non è la D’Urso’ - Pasquale Laricchia si difende dalle accuse della ex Victoria Pennington : “Io violento? Ma se lei voleva tornare con me!”. Ma Lory Del Santo fa delle rivelazioni che sembrano smentirlo : Già qualche anno fa Victoria Pennington aveva accusato di violenza l’ex fidanzato Pasquale Laricchia (QUI trovate le accuse di lei) e nelle ultime settimane, dopo l’ingresso del pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la statunitense è tornata alla carica, intervistata dal settimanale DiPiù Tv (come potete leggere cliccando QUI). Ora a raccontare la sua verità è Pasquale che ieri sera a Live – Non è la D’Urso ha ...

Pasquale Laricchia : le accuse choc di Lory Del Santo e Victoria Pennington (video) : Pasquale Laricchia, ospite, stasera, 2 febbraio 2020, di 'Live Non è la d'Urso, di essere stato violento con l'ex fidanzata Victoria Pennington, con cui ha partecipato al 'Grande Fratello 3'. Le telecamere del programma domenicale di Barbara d'Urso hanno raggiunto l'ex gieffina in America dove, adesso, ha una nuova vita:prosegui la letturaPasquale Laricchia: le accuse choc di Lory Del Santo e Victoria Pennington (video) pubblicato su ...

Live Non è la d’Urso | Lory Del Santo : “Pasquale Laricchia è un violento!” : Live Non è la d’Urso | Lory Del Santo ha confidato agli autori di Barbara d’Urso che Pasquale Laricchia era violento con la sua ex fidanzata Victoria Pennington Dopo l’ingresso di Pasquale Laricchia al Grande Fratello Vip, in rete sono tornate a circolare voci che vedrebbero il concorrente violento nei confronti della sua ex fidanzata […] L'articolo Live Non è la d’Urso | Lory Del Santo: “Pasquale Laricchia è un ...

Pasquale Laricchia risponde a Victoria : “Mi deve dei soldi”. Interviene Lory Del Santo : Pasquale Laricchia attacca l’ex fidanzata Victoria: “Ha un debito con me”. Ma Lory Del Santo difende la Pennigton A Live-Non è la d’Urso si è tornato a parlare della fine della storia d’amore tra Pasquale Laricchia e Victoria Pennigton, ex concorrenti del Grande Fratello. Davanti alle telecamere di Barbara d’Urso Victoria ha ribadito quanto dichiarato […] L'articolo Pasquale Laricchia risponde a ...

Lory Del Santo su Pasquale Laricchia/ "Litigi violentissimi con Victoria Pennington" : Lory Del Santo contro Pasquale Laricchia a Live - Non è la D'Urso: "molto autoritario e litigi violentissimi con Victoria"

Marco Cucolo : chi è - Instagram - mamma - Lory Del Santo : Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio 1992 sotto il segno del Capricorno.Ha 28 anni. E' balzato, agli onori della cronaca gossippara, per essere il giovane fidanzato dell'attrice Lory Del Santo. Nonostante la forte differenza d'età (34 anni) la coppia sta assieme da oltre 6 anni. E' un modello, videomaker (si è occupato della realizzazione di alcune puntate della web serie cult 'The Lady').prosegui la letturaMarco Cucolo: chi è, ...

Lory Del Santo chi è | carriera e vita privata dell’attrice : Chi è Lory Del Santo? Lei è una famosissima attrice e showgirl italiana che si è fatta conoscere grazie ai talent, ma non solo. Scopriamo qualcosa sulla sua carriera e vita privata Lory Del Santo è un noto personaggio televisivo, regista, attrice e showgirl italiana. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo e della […] L'articolo Lory Del Santo chi è | carriera e vita privata dell’attrice proviene da www.meteoweek.com.

Lory Del Santo e la foto con George Harrison : “Dimenticare è impossibile” : L’attrice e personaggio televisivo Lory Del Santo ha pubblicato su Instagram una foto molto particolare. In questa, posa assieme a George Harrison, storico membro dei Beatles. Non è il primo divo della musica con cui la Del Santo si è scattata una fotografia, però. La foto d’epoca con il mito senza tempo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Questa è la filastrocca che chiunque, appassionati di musica o meno, ...

Veronica Panarello “era lucida” quando uccise il figlio Lorys : le implacabili parole dei giudici della Cassazione : Omicidio Lorys Stival: depositate le motivazioni della sentenza che lo scorso 21 novembre ha confermato, anche in Cassazione, la condanna a 30 anni di reclusione per la mamma di Santa Croce Camerina (Ragusa) che la mattina del 29 novembre strangolò in casa il figlio di 8 anni e si sbarazzò del suo corpicino esanime gettandolo nel canale di cemento di contrada Mulino Vecchio, poco distante dalla sua abitazione. Veronica Panarello: quel dettaglio ...

Sentenza Lorys : “Veronica si è liberata del cadavere e ha depistato indagini : era lucida” : “Ha depistato le indagini, coperto le tracce, si è disfatta del cadavere del figlio: Veronica Panarello era lucida”. Così la Sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a Veronica Panarello, la mamma 31enne in carcere dal 2014 per l’omicidio del figlioletto Lorys. Depositata la Sentenza con cui è stato respinto il ricorso lo scorso 21 novembre. “Ha depistato le indagini, coperto le tracce, si è disfatta del cadavere del ...

Sentenza Lorys : “Veronica si è liberata del cadavere e ha depistato indagini : era lucida” : "Ha depistato le indagini, coperto le tracce, si è disfatta del cadavere del figlio: Veronica Panarello era lucida". Così la Sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a Veronica Panarello, la mamma 31enne in carcere dal 2014 per l'omicidio del figlioletto Lorys. Depositata la Sentenza con cui è stato respinto il ricorso lo scorso 21 novembre.Continua a leggere