Liverpool, la pazza idea dei tifosi: una campagna social per tesserare Gerrard [DETTAGLI] (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Liverpool è vicinissimo a tornare a vincere la Premier League dopo 30 anni. Quella che era diventata praticamente un’ossessione o un tabù sta per essere convertita in una bella emozione. Una leggenda del club come Steven Gerrard ha vinto tutto con il Liverpool, tranne la Premier League. Da qui la pazza idea dei tifosi: tesserarlo per le ultime cinque partite della stagione per fargli alzare l’unico trofeo che gli è mancato nella sua straordinaria avventura con i Reds. Scandalo per un calciatore: si alza la maglietta e si abbassa i pantaloni in discoteca, la bionda apprezza NOME, FOTO e DETTAGLI Il regolamento del campionato inglese prevede che un calciatore venga considerato campione solo in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze: cinque. A lanciare la campagna sui social è stato un tifoso dei Reds, appoggiato subito da altri che hanno ... calcioweb.eu

Sport_Mediaset : #Liverpool, pazza idea dei tifosi: tesserare #Gerrard per fargli alzare la #Premier. Campagna social dei tifosi dei… - CalcioWeb : #Liverpool, i tifosi lanciano una pazza idea ?? tesserare #Gerrard per 5 partite: il motivo ?? - - Fra2p0 : RT @calcioscozzese: La pazza idea del Liverpool: tesserare per le ultime 5 giornate di campionato Steven Gerrard per fargli alzare la tanto… -