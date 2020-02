La Rai invita le ricercatrici dello Spallanzani a Sanremo, ma loro declinano: “Vista l’emergenza sanitaria, non possiamo” (Di martedì 4 febbraio 2020) La Rai invita le ricercatrici dello Spallanzani a Sanremo A poche ore dall’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la Rai ha invitato ad assistere alla kermesse anche le ricercatrici dell’Ospedale Spallanzani che hanno isolato il coronavirus. A quanto si apprende, l’azienda ha rivolto un invito ufficiale a Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti attraverso il ministero della Salute. Ma il ministero ha fatto sapere che in questa fase delicata e di evoluzione della situazione sarebbe stato complicato poter far partecipare le tre ricercatrici durante la prima serata del festival. Non si esclude però una presenza delle ricercatrici nelle puntate successive del festival. “Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell’Istituto da me diretto a partecipare al ... tpi

