Il bacio tra Jennifer Lopez e la figlia, prima dello show al Super Bowl (Di martedì 4 febbraio 2020) La pop star mondiale Jennifer Lopez ha condiviso con i suoi fan un momento di dolcezza con la figlia undicenne Emme Maribel, poco prima di esibirsi nello spettacolo della 54 esima edizione del Super Bowl. L’artista portoricana ha postato su YouTube un video del dietro le quinte dello show in cui si vede lei scambiarsi effusioni con la figlia, prima di salire sul palco in attesa che Shakira terminasse la sua esibizione.“Questi momenti sono stati catturati pochi minuti prima di salire sul palco la scorsa notte. Tutto ciò che voglio è che le mie ragazze, le bambine sul palco con me e quelle di tutto il mondo sappiano come usare la loro voce ed essere orgogliose di ciò che sono”, ha dichiarato JLo condividendo la clip su Instagram.“Siamo orgogliosi di riconoscere che tutti noi insieme siamo ciò che rende questo bellissimo paese davvero ... huffingtonpost

