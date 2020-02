Glovo: nel 2019 consegne a domicilio +247%, cresce mondo farmacia (Di martedì 4 febbraio 2020) Milano, 4 feb. (Adnkronos) – Sono in continua crescita gli ordini sull’app di Glovo. Nel 2019, secondo i dati del Glovo Delivery report, sono aumentate del 247% rispetto al 2018, ma il boom delle consegne a domicilio non riguarda più solo il mondo del food: lo scorso anno, sono cresciute le consegne dalle farmacie (+30%), con in testa tra le richieste degli utenti il paracetamolo, circa il 20% del totale, gli spray nasali e i test di gravidanza. Consistenti anche gli ordini di termometri, aspirine, medicinali per la gola e sciroppi antitosse. Senza contare i mazzi di fiori e i prodotti richiesti dalle mamme per i propri bambini. Tra i piatti, l’hamburger è stato il piatto più ordinato dagli italiani e, rispetto al 2018, ha scalzato la pizza dal primo posto della classifica dei cibi più richiesti sull’app a livello nazionale. Il sushi arriva subito dopo, ... calcioweb.eu

