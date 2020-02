Fake news virus, accordo Salute-Twitter

accordo tra Ministero della Salute e Twitter contro le Fake news che si moltiplicano in questi giorni sul coronavirus. Da oggi il social rigirerà al ministero tutte le ricerche e gli hashtag collegati, ha annunciato il titolare Speranza. "Un'attenzione particolare in questa fase va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell' accordo- ha detto- un aiuto in più contro il virus".A quanto si apprende è in cantiere un analogo accordo con Google.(Di martedì 4 febbraio 2020) tra Ministero dellacontro leche si moltiplicano in questi giorni sul corona. Da oggi il social rigirerà al ministero tutte le ricerche e gli hashtag collegati, ha annunciato il titolare Speranza. "Un'attenzione particolare in questa fase va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell'- ha detto- un aiuto in più contro il".A quanto si apprende è in cantiere un analogocon Google.(Di martedì 4 febbraio 2020)

CarloCalenda : Il TTIP, che non è il TTIP non abbandona nulla Susanna. Informarsi prima di seminare fake news. Ti ricordo che quan… - repubblica : Stephen King abbandona Facebook: 'Non mi fido. Troppe fake news e poca protezione della privacy' [aggiornamento del… - robersperanza : Per fermare il #coronavirus vanno anche contrastate le false informazioni. Sono felice dell’accordo appena fatto co… -