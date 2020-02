Decapita neonata di 8 mesi: condannato a morte in Bielorussia (Di martedì 4 febbraio 2020) Un uomo di 48 anni è stato condannato a morte per aver ucciso una neonata, Decapitata a soli 8 mesi. Il tribunale ha stabilito che venga giustiziato con un colpo di pistola alla nuca. È accaduto in Bielorussia. L’imputato, Viktar Syarhel, aveva chiesto la grazia al presidente Alexander Lukashenko, il quale ha respinto la richiesta, ritenendo il crimine tanto violento ed efferato da non meritare nessuna attenuante. Insieme all’uomo è stata processata anche la madre della piccola, complice dell’omicidio. Nataliya Kolb, di 26 anni, rischia adesso 25 anni di carcere; in Bielorussia la pena di morte è applicabile solamente agli uomini. Poche settimane prima, un altro tribunale dell’ex Paese sovietico ha condannato a morte due ragazzi di 19 e 21 anni per aver ucciso un’insegnante. Decapita neonata di 8 mesi: condannato a morte Secondo quanto emerso dalle indagini ... notizie

