Coronavirus in Italia: i coniugi cinesi si sono aggravati (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallazani di Roma, oggi ha letto il bollettino medico relativo ai due coniugi cinesi ricoverati perché positivi al Coronavirus e ha spiegato che la coppia di turisti "nelle ultime ore ha avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria" che è però il tipo di decorso già "segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura". Per questo motivo è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. Il Professo Vaia ha poi aggiunto:"I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi"Il direttore sanitario ha inoltre specificato che sono ... blogo

fattoquotidiano : Coronavirus, l’assessore di Fratelli d’Italia a Codroipo: “Non stringete la mano, il contagio è virale. Usate il sa… - nzingaretti : Dopo l'isolamento allo Spallanzani del #coronavirus rilanciamo la nostra proposta del Piano per l'Italia: l'aumento… - fabiochiusi : Da ieri cerco di capire la reale importanza di avere isolato il coronavirus anche in Italia (*anche*): da una parte… -