Cives, orientare i giovani alle scelte importanti della vita (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Giovedì 6 febbraio alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in P.zza Orsini 33, si terrà il nono incontro della tredicesima edizione di “Cives – Laboratorio di formazione al bene comune sul tema: “L’oratorio che orienta i giovani alle scelte importanti per la vita”. Interverrà Rosario De Nigris Presidente zonale ANSPI Benevento; relazioneranno: Prof. don Mario Iadanza Direttore Ufficio diocesano per la cultura e i beni culturali e Avv. Giuseppe Dessì Presidente Nazionale ANSPI. Il laboratorio Cives è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo generale dell’edizione 2019 – 2020 è: L’economia di Francesco. Costruire nuove esperienze e relazioni economiche. ... anteprima24

Cives orientare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cives orientare