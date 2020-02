Chi è Leo Gassman, il figlio di Alessandro Gassman che canta a Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) Noto al grande pubblico per via della sua partecipazione ad X Factor, Leo Gassman è pronto a calcare il palco dell’Ariston in vista della settantesima edizione del Festival di Sanremo. figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio Gassman, vediamo assieme chi è il giovane cantante che gareggerà tra le Nuove Proposte della kermesse canora … L'articolo Chi è Leo Gassman, il figlio di Alessandro Gassman che canta a Sanremo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

