Auto elettrica, le azioni Tesla volano a Wall Street: +100% in un mese. Il gruppo vale più di Fca, Ford e General Motors insieme (Di martedì 4 febbraio 2020) Nuovi record in Borsa per Tesla. Il gruppo delle Auto elettriche guidato da Elon Musk sta volando a Wall Street: da inizio anno il valore dei titoli è raddoppiato, dai 430 euro del 2 gennaio ai 900 euro toccati martedì. La capitalizzazione di mercato è arrivata a 158,2 miliardi di dollari: più di Fca, Ford e General Motors insieme. Nella sola seduta di lunedì le azioni hanno guadagnato il 20%. A spingere le quotazioni sono le previsioni di uno degli azionisti di Tesla, l’ad di Baron Capital Ron Baron, secondo il quale il gruppo potrebbe raggiungere i 1.000 miliardi di dollari di ricavi entro dieci anni. Nell’ultimo trimestre 2019 Tesla ha battuto le previsioni registrando 7,38 miliardi di dollari di ricavi, 1,39 miliardi di utile lordo e 105 milioni di utile netto. Il 2019 si è chiuso ancora in perdita, con 862 milioni di rosso, a causa dell’andamento del primo ... ilfattoquotidiano

