Amadeus , conferenza stampa 4 febbraio: “Non leggo i giornali!” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, Amadeus alla conferenza stampa: “Sono 10 giorni che non leggo nulla” L’attesa è finita: tra poche ore si alzerà il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, la prima condotta da Amadeus. Poco fa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata della kermesse canora: presenti Amadeus e le due co-conduttrici di stasera ossia Diletta Leotta e Rula Jebreal. Amadeus, travolto dalle polemiche nei giorni scorsi per una frase infelice sulle donne, alla domanda di un giornalista se si stia cercando di creare rivalità tra lui e Fiorello, ha così risposto: “Sono 10 giorni che non leggo nulla. Ogni articolo va letto bene, per leggere tanti articoli servirebbe tempo che non ho. Con Fiorello c’è un’amicizia disinteressata fraterna da 35 anni. Se lui è il nostro attaccante io sono l’uomo più felice del ... lanostratv

chetempochefa : 'Lunedì ci sarà un'altra conferenza stampa! Sono preoccupati tutti, hanno ragione! Io lo conosco da tanto, è cambia… - rtl1025 : ?? “Questa sera ci sarà #JessicaNotaro. Lei è una cantante molto brava e ci porterà una canzone scritta insieme a… - GiuseppeTuccil3 : Siamo anche il paese che si fossilizza su #JuniorCally al #FestivalDiSanremo o alla conferenza stampa di #Amadeus,… -