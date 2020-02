Alberto Bombonato: il generale del Carnevale di Ivrea rimosso per le accuse di molestie (Di martedì 4 febbraio 2020) La Fondazione dello storico Carnevale d’Ivrea, che ogni anno attira migliaia di persone per la tradizionale battaglia delle arance, ha avviato “tutti gli atti formali necessari” per procedere con la sostituzione del generale Alberto Bombonato. La decisione in seguito alle “voci insistenti di eventuali comportamenti inappropriati” che “hanno creato all’interno della città un clima non sereno”. A breve la Fondazione comunicherà anche il nome del nuovo generale, storica figura del celebre Carnevale. Alberto Bombonato: il generale del Carnevale di Ivrea rimosso per le accuse di molestie Ieri i carabinieri di Ivrea hanno aperto un’indagine sulle molestie che Alberto Bombonato, generale del Carnevale 2020, avrebbe indirizzato ad una vivandiera che, in virtù di quelle avances, si è poi dimessa dal ruolo. La donna, come scrivono alcuni ... nextquotidiano

