10.000 euro di ammenda alla Sampdoria per i cori contro Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) 10.000 euro di ammenda alla Sampdoria, “per avere suoi sostenitori, al 15′ nonché al 44′ e 45′ del secondo tempo intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. Che, al solito è quella del Napoli. Così il Giudice Sportivo ha punito i cori contro i tifosi azzurri ascoltati durante la sfida a Genova contro la Sampdoria. Si tratta della sanzione base standard applicata in questi casi. E con questa sono 4 le società punite per offese ai napoletani durante questa stagione. L'articolo 10.000 euro di ammenda alla Sampdoria per i cori contro Napoli ilNapolista. ilnapolista

capuanogio : Il post partita di #JuventusFiorentina deve essere stato proprio un bell’ambientino... Alla #Fiorentina costa compl… - _Carabinieri_ : #Carabinieri #NAS #Milano disarticolano gruppo criminale specializzato nel furto di farmaci anabolizzanti, successi… - ItalianAirForce : ??Primo volo del Falco Xplorer; ??Iniziativa benefica 'Un dono dal cielo': raccolti già oltre 36.000 euro. Approfon… -