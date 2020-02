Un Posto al Sole, anticipazioni: guai in vista per la perfida maestra Gagliardi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tiziana Bagatella Non c’è pace ad Un Posto al Sole; non bastassero gli immancabili problemi di cuore e le preoccupazioni legate al mondo del lavoro, a creare scompiglio a Palazzo Palladini ci si è messa anche la piccola Bianca (Sofia Piccirillo), figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo). La bambina ormai da diversi mesi ha un difficilissimo rapporto con la severissima maestra Gagliardi (Tiziana Bagatella). Un rapporto che ha avuto pesanti ripercussioni sull’andamento scolastico e sullo stato d’animo di Bianca. Negli scorsi giorni, durante un’animata discussione con Franco, la docente è arrivata addirittura ad aggredire l’uomo. Un gesto riprovevole che, sfortunatamente per la maestra, è stato ripreso da un cellulare e condiviso on line, scatenando l’indignazione dei genitori dei compagni di classe di Bianca. Tutti vorrebbero che fosse ... davidemaggio

