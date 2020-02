Steam da record con 18,8 milioni di utenti connessi contemporaneamente (Di lunedì 3 febbraio 2020) Steam ha appena battuto il proprio record per utenti connessi in simultanea, superando il suo record precedente di 18.537.490 utenti.Secondo SteamDB (grazie, PCGN), il numero di utenti simultanei di Steam ha raggiunto il picco di 18.801.944 giocatori poco prima delle 15:30 italiane di ieri, battendo il record stabilito nel gennaio del 2018.Come sottolinea SteamDB, tuttavia, ciò che è interessante è che mentre vediamo un numero record di utenti Steam simultanei, ciò non si riflette nei giocatori in-game.Leggi altro... eurogamer

