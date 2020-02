Prodotti surgelati sequestrati a Napoli: tonnellate di cibo in cattivo stato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Prodotti surgelati per un totale di diverse tonnellate di alimenti sono stati sequestrati all’interno di un negozio alle porte di Napoli. Un’operazione dei militari dell’Arma che, al termine delle indagini, si sono trovati davanti cibo surgelato e tenuto in cattivo stato di conservazione, ma regolarmente venduto. Chiuso l’esercizio commerciale, risultato inoltre senza autorizzazioni. Prodotti surgelati sequestrati a Napoli Nonostante fosse in cattivo stato di conservazione veniva regolarmente venduto. Mezza tonnellata di Prodotti alimentati surgelati sono stati sequestrati dai militari dell’Arma al termine dell’ennesima operazione svoltasi in tutta Napoli e Provincia. Una scoperta effettuata dai Carabinieri del Nas, i quali hanno ispezionato un deposito di alimenti dopo aver seguito un furgone sospetto non refrigerato: nei guai una persona, ora deferita all’Autorità Giudiziaria, ... notizie

