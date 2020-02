Prescrizione, Renzi avverte il governo: “Noi votiamo contro, non avete la maggioranza” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Matteo Renzi ‘minaccia’ il governo sulla Prescrizione. Il monito ad Alfonso Bonafede: “Noi votiamo contro la follia che avete fatto, e al Senato non avete i numeri”. Matteo Renzi infiamma le discussioni sulla Prescrizione minacciando di fatto la maggioranza di governo. Il leader di Italia Viva ha ribadito l’intenzione di votare contro la proposta di Bonafede, con l’esecutivo che si troverebbe così in minoranza in Aula. Terreno fertile per le opposizioni che sperano nel colpo gobbo dell’ex premier. Prescrizione, Italia Viva mette in minoranza in governo. Non c’è accordo nella maggioranza Dopo aver in qualche modo delegittimato Giuseppe Conte, Matteo Renzi conferma l’intenzione di Italia Viva di sostenere il ddl Costa nel caso in cui la riforma della Prescrizione non dovesse essere rivista con il lodo Annibali, che nelle ... newsmondo

ManlioDS : Per carità, #Renzi e #Boschi possono dire ciò che credono ma se vogliono lo scontro col #M5S sulla #prescrizione no… - petergomezblog : Prescrizione, Renzi: “Votiamo contro, senza di noi non ci sono i numeri”. Bonafede: “Ricordi che non governa più co… - petergomezblog : Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numer… -