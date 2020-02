Pasquale Laricchia, l'ex Victoria Pennington choc: «Pugni in testa, ho smesso di respirare». Lui risponde: «Hai un debito» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pasquale Laricchia è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Prima di rientrare nella casa Pasquale aveva partecipato alla terza edizione del reality assieme all?allora... leggo

_Lou91 : RT @gfspetteguless: Pasquale dall'obbligo e verità con Ivan - chosenxsummers : Anche oggi è un bel giorno per ricordarvi che potevamo avere al posto di Carlotta Maggiorana: Iban della Pppagna Se… - infoitcultura : Victoria, ex di Pasquale Laricchia: “Mi picchiava, pugni in testa finché non smisi di respirare” -