Paolo Ciavarro ammette di essere interessato a Clizia: “Si vede, è evidente…” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più complici al Grande Fratello Vip, il gieffino confessa di essere interessato a lei Si torna a parlare dell’intesa nata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Sono in molti a pensare che tra i due stia nasendo qualcosa di più di una semplice amicizia, anche gli altri gieffini notato un particolare interesse da parte di entrambi. Sabato 1 gennaio la redazione del reality ha fatto trascorrere ai concorrenti una serata in stile anni 90. Quando nelle casa hanno messo la canzone di Claudio Baglioni ‘Mille giorni di me e di te’ Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono lasciati andare ad un romantico ballo, non sono mancate coccole e tenerezze. Non appena la canzone è finita Paolo ha dato un bacio alla gieffina sulla guancia, all’orecchio le ha ... nonsolo.tv

GrandeFratello : Grande sorpresa questa sera per il nostro Paolo Ciavarro che avrà modo di abbracciare la madre, Eleonora Giorgi. ??… - MediasetPlay : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventano sempre più intimi... in mezzo a domande tra la vita in Casa e cosa potr… - andreamontovoli : RT @CristinaLilla1: @sciuredipatrick Patrick, Montovoli e Paolo ciavarro -